20-летний баскетболист пропал утром 30 декабря по пути на остров Татышев на реке Енисей в Красноярске. Полиция установила, что он упал с моста

В Красноярске продолжаются поиски пропавшего баскетболиста клуба “Барнаул” Антона Петухова, сообщает “Спорт-Экспресс”.

В организации “Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной” рассказали, что их волонтеры работают вместе с полицией и краевыми спасателями.

“На данный момент мы обследовали всю территорию, которая нам обозначена, – это непосредственно остров Татышев, его берега и часть дна реки. Ждем дальнейших указаний от полиции, параллельно исследуем возможные траектории, по которым могло течением унести молодого человека”, — рассказали изданию.

Напомним, 20-летний спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Уроженец Красноярска, воспитанник школы “Енисей” и молодежки ЦСКА Антон Петухов выступал за БК “Барнаул” в суперлиге.

Ранее пропавшую 38-летнюю жительницу Бийска нашли мертвой. Женщина ушла из дома 23 сентября 2022 года и пропала. Все это время ее поиски не прекращались.

Взято отсюда