Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Красноярске троих мигрантов лишили гражданства РФ за оборот наркотиков

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Красноярске троих мигрантов лишили гражданства РФ за оборот наркотиков

В региональном главке МВД отметили, что мужчины никак между собой не связаны

Два выходца из Таджикистана и один из Киргизии лишены гражданства РФ в Красноярском крае за преступления, связанные с оборотом наркотиков, сообщает ТАСС. Такое решение в регионе принято впервые, заявили в региональном главке МВД.

“ГУ МВД России по Красноярскому краю приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации трем лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, <….> [которые ранее приобрели] российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом”, – сообщил представитель ведомства.

Как рассказал представитель МВД, гражданства лишились трое мужчин 1976, 1 994, 2001 годов рождения.

“Двое – Таджикистан, еще один – Киргизия. У всех хранение наркотиков или сбыт”, – уточнили в ведомстве.

При этом в МВД уточнили осужденные никак не связаны между собой. На данный момент у преступников изымают российские паспорта. После того как они отбудут наказания, нарушители будут обязаны покинуть территорию России.

26 октября 2023 года в России вступил в силу новый федеральный закон “О гражданстве Российской Федерации”. По сравнению с законом 2002 года в новом документе основательно расширен перечень преступлений, за совершение которых следует прекращение приобретенного гражданства России. В частности, список увеличился с 18 до 64 статей Уголовного кодекса РФ.

погода на месяц , самая точная погода ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Успеть в новогодние. Как в праздники будут работать банки, почта, МФЦ и торговые центры в Барнауле

31.12.2023

 Новости Алтай

Рыбам придется много работать, Скорпионам заниматься бизнесом. Финансовый астролог составил прогноз на 2024 год для барнаульцев

31.12.2023

 Новости Алтай

Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год

31.12.2023

 Новости Алтай

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

31.12.2023

 Новости Алтай

Мятеж Пригожина, что еще? 5 важных событий 2023 года, о которых астрологи предупреждали заранее

31.12.2023

 Новости Алтай

«Чтобы не пьянеть…»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

31.12.2023

 Новости Алтай

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

31.12.2023

 Новости Алтай

«Дома нет, и никто не виноват»: взрыву в Магнитогорске пять лет. Хроника молчания

31.12.2023

 Новости Алтай

31 декабря на большей части территории Алтайского края ожидаются метели

31.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix