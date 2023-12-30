В Красноярске троих мигрантов лишили гражданства РФ за оборот наркотиков

В региональном главке МВД отметили, что мужчины никак между собой не связаны

Два выходца из Таджикистана и один из Киргизии лишены гражданства РФ в Красноярском крае за преступления, связанные с оборотом наркотиков, сообщает ТАСС. Такое решение в регионе принято впервые, заявили в региональном главке МВД.

“ГУ МВД России по Красноярскому краю приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации трем лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, <….> [которые ранее приобрели] российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом”, – сообщил представитель ведомства.

Как рассказал представитель МВД, гражданства лишились трое мужчин 1976, 1 994, 2001 годов рождения.

“Двое – Таджикистан, еще один – Киргизия. У всех хранение наркотиков или сбыт”, – уточнили в ведомстве.

При этом в МВД уточнили осужденные никак не связаны между собой. На данный момент у преступников изымают российские паспорта. После того как они отбудут наказания, нарушители будут обязаны покинуть территорию России.

26 октября 2023 года в России вступил в силу новый федеральный закон “О гражданстве Российской Федерации”. По сравнению с законом 2002 года в новом документе основательно расширен перечень преступлений, за совершение которых следует прекращение приобретенного гражданства России. В частности, список увеличился с 18 до 64 статей Уголовного кодекса РФ.

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Взято отсюда