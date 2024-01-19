В Красную книгу Алтайского края предлагают внести трех представителей фауны

Список редких животных могут пополнить птица, бабочка и оса
В Красную книгу Алтайского края предлагают включить трех представителей фауны, сообщает «Катунь 24» со ссылкой на минприроды региона.
Так, список редких животных могут пополнить птица, бабочка и оса:
- Колпица — крупная птица размером с гуся. Иногда представители гнездятся в тростниках пруда в пойме реки Кокша Советского района;
- Эребия Киндерманна — дневная бабочка. Она свойственна для Западного и Центрального Алтая, крайне стенотопный вид, приуроченный к низкотравным альпийским лугам;
- Онихоптерохейлюс Палласа — одиночная оса, которую можно встретить в Алтайском крае.
Все три представителя животного мира уже внесены в Красную книгу РФ.
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Взято отсюда