В Красную книгу Алтайского края предлагают внести трех представителей фауны

Список редких животных могут пополнить птица, бабочка и оса

В Красную книгу Алтайского края предлагают включить трех представителей фауны, сообщает «Катунь 24» со ссылкой на минприроды региона.

Так, список редких животных могут пополнить птица, бабочка и оса:

Колпица — крупная птица размером с гуся. Иногда представители гнездятся в тростниках пруда в пойме реки Кокша Советского района;

— крупная птица размером с гуся. Иногда представители гнездятся в тростниках пруда в пойме реки Кокша Советского района; Эребия Киндерманна — дневная бабочка. Она свойственна для Западного и Центрального Алтая, крайне стенотопный вид, приуроченный к низкотравным альпийским лугам;

— дневная бабочка. Она свойственна для Западного и Центрального Алтая, крайне стенотопный вид, приуроченный к низкотравным альпийским лугам; Онихоптерохейлюс Палласа — одиночная оса, которую можно встретить в Алтайском крае.

Все три представителя животного мира уже внесены в Красную книгу РФ.

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Взято отсюда