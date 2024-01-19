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В Красную книгу Алтайского края предлагают внести трех представителей фауны

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В Красную книгу Алтайского края предлагают внести трех представителей фауны

Список редких животных могут пополнить птица, бабочка и оса

В Красную книгу Алтайского края предлагают включить трех представителей фауны, сообщает «Катунь 24» со ссылкой на минприроды региона.

Так, список редких животных могут пополнить птица, бабочка и оса:

  • Колпица — крупная птица размером с гуся. Иногда представители гнездятся в тростниках пруда в пойме реки Кокша Советского района;
  • Эребия Киндерманна — дневная бабочка. Она свойственна для Западного и Центрального Алтая, крайне стенотопный вид, приуроченный к низкотравным альпийским лугам;
  • Онихоптерохейлюс Палласа — одиночная оса, которую можно встретить в Алтайском крае.

Все три представителя животного мира уже внесены в Красную книгу РФ.

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Взято отсюда

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