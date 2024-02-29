Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Песков отметил, что Кремль никогда не раскрывает подробности послания заранее. Он отметил, что Путин лично работал над текстом, и призвал дождаться его речи

В Кремле не стали раскрывать подробностей послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предложил дождаться официальной премьеры речи президента, сообщает РИА Новости.

“Никогда мы этого всего не рассказываем, давайте дождемся – завтра (29 февраля. – Прим. ред.) в полдень все будет сказано”, – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин лично работает над текстом послания. В этом году россияне смогут увидеть выступление главы государства на больших экранах. Бесплатный показ состоится в кинотеатрах 20 городов России.

Напомним, что Путин выступит с посланием уже сегодня, 29 февраля, в 12.00 по мск. Ожидается, что президент в послании уделит внимание темам экономической поддержки россиян, вопросам социальной жизни России, а также выскажется о ходе спецоперации на Украине.

Взято отсюда