Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил сторонников Алексея Навального* об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Кремлю нечего сказать родным политика Алексея Навального* в день его похорон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле не могут дать оценку Навальному как политической фигуре и также нечего сказать родным умершего, сказал Песков. Он воздержался и от оценок по поводу людей, собравшихся у храма в Москве.

“Нет, у нас нет никаких комментариев. У нас есть напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будут в них участвовать, будут нести ответственность опять же в соответствии с действующим законом”, – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в ЯНАО. По данным ФСИН региона, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Предварительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.

Навального хоронят сегодня на Борисовском кладбище.

*Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

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