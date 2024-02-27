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В Кремле прокомментировали сообщения о призывах к протестам в день выборов

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Самих призывов к протестам в Кремле еще не видели, но понимают, кто за этим может стоять

В Кремле прокомментировали сообщения о призывах к протестам в день выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тем, кто выйдет на протесты в день выборов, грозит юридическая ответственность, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что в Кремле не видели самих призывов к протестам, но понимают, кто за этим может стоять.

“Я не видел и не слышал. Я не знаю, где выступали с такими призывами. Но эти люди, так называемые сторонники, они хорошо известны своими провокационными призывами, призывами нарушать закон Российской Федерации”, – сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что такая пагубная практика влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто будет реагировать на призывы.

Напомним, выборы президента России будут продолжаться три дня: 15, 16 и 17 марта.

новости Локтевский

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