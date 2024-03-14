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В Кремле расскажут, когда Путин проголосует на выборах президента

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По словам Пескова, действующий глава государства посетит участок в любой из трех дней

В Кремле расскажут, когда Путин проголосует на выборах президента

Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Действующий президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах главы государства в любой из трех предусмотренных дней. Как сообщает телеканал “360”, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

“Путин может проголосовать в один из трех предусмотренных дней. Подробности этого мы своевременно сообщим”, – сказал он.Ранее Путин обратился к жителям России перед началом выборов президента России. Он напомнил, что голосование является крайне важным событием в жизни страны.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Всего зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

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