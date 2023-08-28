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В Кремле сообщили, что осенью у Путина планируются международные поездки

ГОРНЯК2201 mins

Но пока визиты “по понятным причинам” анонсировать не хотят, отметил пресс-секретарь президента

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Осенью у президента Владимира Путина планируются несколько международных поездок, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

“Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать”, – сказал он, уточнив, что заранее эти поездки “по понятным причинам” анонсировать не хотят.

Также Песков рассказал, что сведений о похоронах бизнесмена Евгения Пригожина пока нет, решение обнародуют, как только его примут.

В начале августа канцелярия турецкого лидера Реджепа Эрдогана заявила, что Владимир Путин приедет в Турцию.

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