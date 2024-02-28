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В Крыму задержали украинца, собиравшего данные о российских военных

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Агенту разведки Украины грозит до 20 лет тюрьмы

В Крыму задержали украинца, собиравшего данные о российских военных

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

Силовики задержали в Крыму мужчину, который занимался шпионажем по заданию куратора из украинской разведки. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Агент является гражданином Украины. Он собирал информацию о Вооруженных силах России. В частности, должен был предоставить данные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России в зоне проведения спецоперации – это было нужно украинским спецслужбам для ударов по личному составу и технике Росгвардии.

Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского агента на два месяца. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

город Горняк

Источник

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