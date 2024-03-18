Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Девушка готовила теракт по заданию украинских спецслужб, чтобы нарушить военные поставки. У нее нашли переписку с координатором, в которой они обсуждали план преступления

В Крыму арестовали 24-летнюю девушку, готовившую теракт на Крымской железной дороге. Ей назначили 2 месяца ареста, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, девушка готовила поджог релейного шкафа по заданию украинских спецслужб. У нее изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, которые содержали переписку с украинским координатором. Россиянку задержали в Симфеорополе.

Возбуждено уголовное дело по статье “Подготовка к теракту”. Также документируется причастность девушку к госизмене, передает “Город24”.

Ранее сообщалось, что в Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск произошел взрыв 4 марта. Правоохранители разыскивают двух мужчин, которые могли заложить СВУ.

Взято отсюда