Волк. Животное Фото: pixabay.com

Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Правоохранительные органы патрулируют территорию поселка

В Курганской области волк ночью зашел в поселок Петуховского муниципального округа, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, животное покусало четверых человек: женщина скончалась, трое госпитализированы.

Глава округа Антон Волков сообщил, что зверя ликвидировали.

“Прежде чем он был замечен и ликвидирован – четверо жителей посёлка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким”, – написал он в своем Telegram-канале.

Волков добавил, что трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Взято отсюда