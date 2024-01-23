реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Курганской области волк зашел в поселок и покусал четверых человек

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Курганской области волк зашел в поселок и покусал четверых человек

Фото: pixabay.com

Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Правоохранительные органы патрулируют территорию поселка

В Курганской области волк ночью зашел в поселок Петуховского муниципального округа, сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, животное покусало четверых человек: женщина скончалась, трое госпитализированы.

Глава округа Антон Волков сообщил, что зверя ликвидировали.

Прежде чем он был замечен и ликвидирован – четверо жителей посёлка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким“, – написал он в своем Telegram-канале.

Волков добавил, что трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости эл алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Перенять опыт акул медиарынка России смогут жители Алтайского края

23.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Бийска нечаянно убил на охоте подростка

23.01.2024

 Новости Барнаул

Гуманитарку для бойцов СВО нашли на свалке между Донецком и Ростовом

23.01.2024

 Новости Барнаул

Новая операционная открылась в краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле

23.01.2024

 Новости Барнаул

Три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

23.01.2024

 Новости Барнаул

311 пожаров ликвидировали в Алтайском крае с начала года

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

23.01.2024

 Новости Барнаул

❤️ 23 января на Главной сцене Выставки “Россия” зажгут огонь семейного очага «Сердце России», который отправится во все регионы страны.

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске