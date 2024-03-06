Беспилотник Фото: pexels.com

Губернатор региона отметил, что пострадавших в результате пожара нет. Сейчас на место происшествия направляются оперативные службы

В Курской области беспилотник атаковал территорию Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске, сообщает Lenta.ru.

На месте падения начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, загорелся резервуар с топливом на складе ГСМ. Пострадавших нет, на место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром “Балтимор”. Его сбили в паре километров от цели.

Взято отсюда