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В Курской области после атаки беспилотника загорелся склад с топливом

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В Курской области после атаки беспилотника загорелся склад с топливом

Беспилотник Фото: pexels.com

Губернатор региона отметил, что пострадавших в результате пожара нет. Сейчас на место происшествия направляются оперативные службы

В Курской области беспилотник атаковал территорию Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске, сообщает Lenta.ru.

На месте падения начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, загорелся резервуар с топливом на складе ГСМ. Пострадавших нет, на место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром “Балтимор”. Его сбили в паре километров от цели.

Взято отсюда

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