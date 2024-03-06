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В Кузбассе принца на белом коне отправили под арест

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В Кузбассе принца на белом коне отправили под арест

Лошадь. Конь Фото: unsplash.com

Мужчина проведет под арестом одни сутки. Он раскаялся и пообещал правоохранителям больше не водить никаких лошадей в квартиру

Мужчина, который привел в квартиру к возлюбленной белого коня, отправили под арест. На 33-летнего Сергея из кузбасского города Осинники оформили протокол о мелком хулиганстве, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области в Telegram-канале.

В полиции сообщили, что Сергей работал разнорабочим на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка. Ночью он решил привести одну лошадь домой, чтобы показать семье. Его жена восприняла ситуацию с юмором.

Сам мужчина заявил, что был сильно пьян и не понимал, что делал. Он пообещал больше не приводить лошадей в квартиру.

Напомним, в Кузбассе 33-летний местный житель привел лошадь в квартиру многоэтажки. Таким образом он решил порадовать возлюбленную.

Взято отсюда

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