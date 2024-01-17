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В Кузбассе пропавшую 18-летнюю девушку нашли убитой спустя полмесяца

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В Кузбассе пропавшую 18-летнюю девушку нашли убитой спустя полмесяца

Тюрьма. Наручники Фото: pixabay.com

По информации из соцсетей, кузбассовец убил девушку из-за отказа в интиме. Предварительно, после этого он закопал ее тело в снегу

В Кемеровской области после исчезновения 18-летней жительницы Мысков задержали 35-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве девушки, сообщает СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

Сообщение о пропаже девушки поступило 12 января: спустя 13 дней после того, как она ушла из дома. По предварительным данным, 30 декабря она ехала в машине вместе с обвиняемым. Девушка сидела за рулем, а мужчина – на заднем сидении. Из-за конфликта он накинул на ее шею ремень безопасности и удерживал до тех пор, пока девушка не умерла. После этого он спрятал спрятал тело умершей в снегу.

По данным из соцсетей, конфликт произошел якобы из-за того, что девушка отказала мужчине в интиме, передает Prokuzbass.ru.

На допросе обвиняемый подтвердил свою причастность к исчезновению девушки, а после показал, где спрятал ее тело.

Возбуждено уголовное по статье “Убийство”. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что убийца 16-летней школьницы из Новосибирска вышел из колонии. Сын новосибирского бизнесмена Марк Коньков освободился спустя 8 лет и 3 месяца заключения, получив почти 100 взысканий.

Взято отсюда

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