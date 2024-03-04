Школа. Парты Фото: pixabay.com

Позже в мэрии рассказали, что так руководство учебного заведения пыталось следить за тем, чтобы школьники не курили в уборных

В кемеровском Белово директор школы №8 и замдиректора по хозчасти установили камеры наблюдения в школьных туалетах, сообщает “Сiбдепо”.

О том, что руководство учебного заведения стало следить за детьми в туалетах, рассказали в группе “Типичное Белово” во “ВКонтакте”. Автор поста также отметил, что в женском туалете двери не закрываются и наполовину открыты, как в конюшне, а в мужском туалете дверей вообще нет.

После огласки городские власти заявили, что инициатива с установкой камер принадлежит директору школы. Таким образом он решил бороться с курением в туалетах.

“Данное действие не было согласовано с управлением образования. На следующее утро после установки камеры до начала учебного процесса устройство было демонтировано”, – заявили в местной администрации.

Руководителя школы и его зама по хозяйственной части, как подчеркнули в ведомстве, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее алтайские родители пожаловались, что детей “выгоняют” из школ после 9-го класса. По их словам, в учебных заведениях говорят, что число мест в 10-х классах ограничено и советуют перевести ребенка в колледж, школу на окраине или же нанимать репетиторов.

Взято отсюда