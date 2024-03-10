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В Латвии арестовали мастера, который настраивал жителям российские каналы

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В Латвии арестовали мастера, который настраивал жителям российские каналы

Ответственность могут понести и зрители телеканалов: за использование незаконных телесистем их могут оштрафовать на сумму до 700 евро

В Латвии арестовали телевизионного мастера, который помогал местным жителям настраивать российские каналы, заблокированные в стране, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Delfi. Уточняется, что задержанный в небольшом населенном пункте мастер помог как минимум 181 человеку.

Во время обыска у мужчины изъяли оборудование для приема и распространения телевизионного сигнала. Телемастеру предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, за что в Латвии предусмотрены общественные работы, штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Зрители телеканалов тоже могут понести ответственность: за использование незаконных телесистем их могут оштрафовать на сумму до 700 евро.

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Взято отсюда

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