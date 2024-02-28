В ледяном плену: в Бийске после грейдера на дорогах остаются снежные отвалы

Сложнее всего справиться с заледенелыми отвалами, оставшимися после грейдера, жителям частного сектора

В Бийске работы по расчистке автомобильных и пешеходных дорог ведутся практически без остановки. Основные претензии горожан – сужение проезжей части и высокие снежные отвалы. Последние иногда полностью перекрывают выход из дома жителям частных домов. Не у всех есть силы убрать такие горы самостоятельно, да и не всегда это реально.

– Из-за вот таких отвалов невозможно попасть в переулки по улице Каховской. Прошел грейдер и оставил, – сообщают подписчики группы ТГ-канала “Инцидент Бийск”. Как будет пробираться скорая и другие службы не понятно, не говоря уж о простых жителях этих переулков.

Фото: ТГ-канал “Инцидент Бийск”

Высота таких снежных насыпей от 30 см и выше, и состоят они не из белого пушистого и легкого снега, а из ледяных камней. Возмущаются жители частного сектора, пешеходы и даже таксисты:

– Почему мы, таксисты, должны чистить каждый въезд во двор?

Некоторые въезды-выезды оказываются полностью перекрыты, силами людей с лопатами – уже не обойтись.

– Выезд на Митрофанова. Ну был он тут, точнее, – иронизируют бийчане.

Фото: ТГ-канал “Инцидент Бийск”

Практически на всех “зебрах” пешеходам приходится перепрыгивать препятствия, родителям перетаскивать с усилием через них санки и коляски. Терпению приходит конец, и люди на совет “а вот расчистите сами”, резонно отвечают: “Мне что, выходя из дома с собой лопату брать?”

В администрации на претензии горожан дали своевременный ответ:

– Вывоз снега производится только ночью. Отвалы на участках проезжей части будут устранены в ближайшее время, – пообещали там.

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Взято отсюда