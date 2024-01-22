Зима. Поле Фото: unsplash.com

В полицию о смерти молодой женщины в шесть утра сообщили медики скорой помощи. Прибывший на место участковый нашел тело погибшей

Утром 20 января в Ленинградской области нашли мертвой 23-летнюю девушку из Дагестана, сообщает “Фонтанка”.

Труп девушки обнаружили рано утром в поле деревни Лаврики во Всеволожском районе. На теле погибшей выявили признаки обморожения, на кистях рук также имелись ссадины.

После смерти девушки правоохранители допросили ее знакомого – 25-летнего жителя Дагестана. По его словам, в ту ночь они с подругой гостили в Девяткино, а примерно в два часа ночи решили пойти пешком домой, в Мурино.

Чтобы сократить путь, молодые люди решили срезать дорогу через поле, но там они заблудились. Около 5.00 девушка начала жаловаться, что ей тяжело идти, тогда мужчина якобы оставил ее, чтобы вызвать скорую помощь. Прибывшие медики позже и сообщили в полицию о смерти дагестанки.

Тело погибшей направили в морг для установления точной причины смерти. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что иностранец насмерть замерз в лесу рядом с Карелией, когда бросил машину после ДТП. Мужчина протаранил ограждение на трассе в Ленинградской области, а после скрылся в лесу. Позже его нашли замерзшим.

Взято отсюда