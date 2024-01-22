реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Ленобласти девушка заблудилась по дороге домой и замерзла насмерть

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Ленобласти девушка заблудилась по дороге домой и замерзла насмерть

Зима. Поле Фото: unsplash.com

В полицию о смерти молодой женщины в шесть утра сообщили медики скорой помощи. Прибывший на место участковый нашел тело погибшей

Утром 20 января в Ленинградской области нашли мертвой 23-летнюю девушку из Дагестана, сообщает “Фонтанка”.

Труп девушки обнаружили рано утром в поле деревни Лаврики во Всеволожском районе. На теле погибшей выявили признаки обморожения, на кистях рук также имелись ссадины.

После смерти девушки правоохранители допросили ее знакомого – 25-летнего жителя Дагестана. По его словам, в ту ночь они с подругой гостили в Девяткино, а примерно в два часа ночи решили пойти пешком домой, в Мурино.

Чтобы сократить путь, молодые люди решили срезать дорогу через поле, но там они заблудились. Около 5.00 девушка начала жаловаться, что ей тяжело идти, тогда мужчина якобы оставил ее, чтобы вызвать скорую помощь. Прибывшие медики позже и сообщили в полицию о смерти дагестанки.

Тело погибшей направили в морг для установления точной причины смерти. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что иностранец насмерть замерз в лесу рядом с Карелией, когда бросил машину после ДТП. Мужчина протаранил ограждение на трассе в Ленинградской области, а после скрылся в лесу. Позже его нашли замерзшим.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

22.01.2024

 Новости Алтай

На Малахова в Барнауле отключили светофор: всё из-за плановых работ

22.01.2024

 Новости Алтай

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

22.01.2024

 Новости Алтай

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Новости Алтай

Для многодетных семей в России могут ввести новые пособия. Политики рассказали, кто и на каких условиях их получит

22.01.2024

 Новости Алтай

Достаем семена: что нужно обязательно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

22.01.2024

 Новости Алтай

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Новости Алтай

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Новости Алтай

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске