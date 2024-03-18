Стоматология Фото: unsplash.com

Предварительно, трагедия произошла прямо в момент оказания стоматологических услуг. Прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку

В Ленинградской области ребенок умер 17 марта во время приема у стоматолога в частной клинике. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в городе Кудрове. По данным 47news, шестилетняя девочка потеряла сознание во время приема. На место прибыли две бригады скорой, однако спасти ребенка не удалось.

Ранее сообщалось, что в Твери четырехлетняя девочка умерла после приема у стоматолога. Она скончалась в больнице после введения наркоза.

Взято отсюда