В Локтевском районе отметили открытие охотничьего сезона

Сегодня, 26 августа 2023 года, в Алтайском крае открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь

На стоянку на озере Новеньком собралось около 30 охотников, многие из которых приехали с семьями.

Поставили скрадки, развели костры. Для большинства ружейных охотников открытие летне-осенней охоты по водоплавающим — примечательное событие. На утиной охоте можно пострелять вволю, проявить мастерство стрелка, добыть увесистых кряковых, вертких чирков, да и прочая длинноклювая болотная мелочь заслуживает внимания не только владельцев собак легавых пород.

Как отметил руководитель охотообщества А.А. Сорокин- открытие сезона охоты в нашем районе прошло без нарушений.

Сроки охоты на утку по регионам

Алтайский край — с последней субботы августа по 30 ноября. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами — со второй субботы августа по 30 ноября.

Амурская область — с четвертой субботы августа по 31 декабря. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями — со второй субботы августа по 1 ноября. Архангельская область — с последней субботы августа по 30 ноября (в том числе с подружейными собаками).

Астраханская область — с четвертой субботы сентября по 20 января. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении — с четвертой субботы сентября по 31 декабря.

Белгородская область — любительская и спортивная охота на территории Белгородской области в настоящее время не осуществляется..

Брянская область — любительская и спортивная охота на территории Брянской области запрещена до 1 мая 2024 года на территории охотничьих хозяйств и общедоступных охотничьих угодий, частично или полностью расположенных на территории муниципальных округов и районов, граничащих с территорией Украины (Стародубский, Климовский, Погарский, Суземский, Трубчевский, Севский).

Владимирская область — с третьей субботы августа по 30 ноября. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, с ловчими птицами — с третьей субботы августа по 31 декабря. Волгоградская область — с 1 сентября по 20 января. С островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, ловчими птицами — со второй субботы августа по 31 декабря.

Вологодская область — с третьей субботы августа по 30 ноября. Воронежская область — с четвертой субботы августа по 30 ноября, в том числе с подружейными собаками.

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