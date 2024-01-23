В мае бийский педуниверситет станет филиалом барнаульского вуза

После реорганизации общая численность студентов Алтайского государственного педагогического университета составит более 10 тысяч человек

Алтайский государственный педагогический университет и Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Василия Шукшина объединят в одно учебное заведение, а педагогический вуз в Бийске станет филиалом барнаульского, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Алтайского края.

Соответствующий приказ уже подписан министерством просвещения России. Реорганизация завершится в мае. Алтайский государственный педагогический университет при этом сохранит свое название. После реорганизации общая численность студентов АлтГПУ составит более 10 тысяч человек.

– Суть реорганизации состоит в интеграции образовательных, научно-методических, интеллектуальных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов двух педагогических вузов, действующих на территории Алтайского края. Это открывает более широкие возможности для объединенного педвуза, – пояснила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Подготовка к реорганизации началась еще в 2023 году. С инициативой объединить два педуниверситета региона выступило руководство обоих учебных заведений, инициатива была поддержана на заседаниях ученых советов вузов.

По словам Ирины Лазаренко, создание крупного регионального педвуза – это несомненный плюс.

– Крупный региональный педвуз – это сохранение действующих направлений подготовки и привлекательные для абитуриентов и работодателей новые образовательные программы, территориальная доступность высшего педагогического образования в регионе, развитие системы непрерывного образования, расширение спектра научных направлений и границ международного сотрудничества, – отметила она.

Ранее “БР” писал о том, что на заседании общественной палаты в Бийске, на котором рассматривался вопрос расходования средств по линии наукограда, а также сохранения у города этого статуса, начальник управления стратегического развития и экономики администрации Бийска Евгений Баев подчеркнул, что потеря бийским педуниверситетом самостоятельности некритична для города:

“Педуниверситет как был, так и остался на территории Бийска, поэтому все те люди, которые там были, все равно будут нами учитываться. Если они останутся все – это хорошо, если останется меньше, значит, будем какие-то варианты искать. Неважно, что педуниверситет будет барнаульским. Филиал-то находится в Бийске, на территории города, и мы будем по нему отчитываться. Главное для статуса наукограда – научные кадры и их количество, а не университеты”.

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Взято отсюда