Женщина. Насилие Фото: pixabay.com

До женщины и сына правоохранители добирались через балкон, так как они были заперты в квартире. Мужчину отправили в психиатрическую клинику, а мальчика временно изъяли из семьи

В Магнитогорске местный житель полтора года держал в заложниках жену и шестилетнего сына. При этом его жена утверждает, которую он периодически избивал, утверждает, что это было в рамках “ролевых игр”, сообщает “КП-Челябинск”.

По словам соседей семьи, он долгое время не давал покоя жильцам дома. О пленниках узнали после очередной его выходки – он вынес пакет с фекалиями и разбросал по всему лифту. Соседи вызвали участкового, которые обнаружили в запертой квартире женщину и ребенка. Добирались до них через балкон, с помощью автовышки.

Как оказалось, мальчик не выходил на улицу полтора года. По информации издания, ребенок не выходил на улицу полтора года, и все это время отец держал его в темноте. Уточняется, что в квартире нет вентиляции, а все окна заклеены и занавешены. При этом ребенок боится света, и когда его включают он начинает плакать.

По данным СМИ, мужчину определили в психиатрическую больницу. Ребенка временно изъяли из семьи. Однако, как утверждается, жена не планирует уходить от супруга.

Ранее сообщалось, что в Перми муж обрил наголо жену и отрубил ей руку на глазах у пятилетнего сына. Мужчина три недели держал женщину в спальне, пристегнув к кровати наручниками, насиловал и бил ее.

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