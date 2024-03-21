Авария в Майме Фото: скриншот из видео Telegram-канала "ДТП АЛТАЙ 22 | 04"

Водитель автомобиля на скорости вошел в поворот, но не рассчитал свои силы. Машина въехала в ограждение около дороги и перевернулась

20 марта в Республике Алтай случилось ДТП с перевертышем, сообщает Telegram-канал “ДТП Алтай 22 | 04”.

Авария произошла в селе Майма. Камера видеонаблюдения засняла, как на Объездной автомобиль не вписывается в поворот и улетает на газон, где врезается в ограждение и ложится на бок.

Сведений о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее стало известно, что в Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло смертельное ДТП. Иномарки столкнулись в районе “Трассы здоровья” и практически превратились в груду металла.

Взято отсюда