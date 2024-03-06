В марте пенсионеры получают 8 100 рублей дополнительно к пенсии

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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В марте 2024 года некоторым категориям пенсионеров будут выплачены дополнительные суммы. Эти доплаты будут начисляться на банковские карты, а также можно будет получить наличные в отделениях почтовой связи вместе с основной пенсией. Пишет портал ПроГород.

Гарантированная часть пенсии, которую получают дополнительно к пенсии по старости, увеличится для тех, у кого есть сельский или северный стаж. Кроме того, сумма доплаты значительно возрастает для лиц достигших 80-летнего возраста.

Отметим, что увеличенная доплата назначается с даты рождения пенсионера, однако начисляется только на следующий месяц после юбилея. Таким образом, пенсионеры, достигшие 80 лет в феврале, смогут получить дополнительные средства уже в марте.

Кстати, размер фиксированной выплаты проиндексирован вместе с пенсией по старости для не работающих пенсионеров. С 1 января она составляет 8 134 рубля. В результате, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать уже более 16 000 рублей в качестве фиксированной доплаты.

Фото: kolosha.ru

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк