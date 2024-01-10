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В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

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Столкнулись две легковушки и грузовик

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

Сегодня, десятого января на трассе Бийск — Барнаул произошла смертельная авария. Кадры с места трагедии выложили очевидцы в телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

По предварительной информации, авария массовая — с участием двух легковушек и фуры.

В ГИБДД по краю NGS22.RU рассказали, что за рулем «Хендая» была 35-летняя женщина. Она вылетела на встречку и столкнулась с «Тойотой». Последняя врезалась в грузовик «Вольво».

Пассажирка «Тойоты» скончалась на месте аварии до приезда скорой. Женщине было 66 лет. Водитель иномарки получил травмы разной степени тяжести и госпитализирован.

— По данному факту назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, — добавили в пресс-службе ведомства.

Взято Источник
10.01.2024

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