Страшное ДТП со смертельным исходом произошло на алтайской трассе. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей и психолога МЧС

Сотрудники алтайского МЧС помогали ликвидировать последствия массовой смертельной аварии на трассе в Алтайском крае.

ДТП произошло в Зональном районе, на 322 км ФАД Р-256. Столкнулись два легковых автомобиля, КАМАЗ и микроавтобус.

В результате пострадали 10 человек, в том числе 5 детей (их доставили для осмотра в медучреждение).

Спасатели провели деблокировку пострадавших. Психолог МЧС работает с пострадавшими и родственниками. Дорога не перекрыта, движение осуществляется.

По данным краевой прокуратуры, двое человек погибло. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. На место происшествия выехал территориальный прокурор.

Взято отсюда