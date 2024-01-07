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В МЧС поделились подробностями массовой смертельной аварии в Алтайском крае

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Страшное ДТП со смертельным исходом произошло на алтайской трассе. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей и психолога МЧС

Сотрудники алтайского МЧС помогали ликвидировать последствия массовой смертельной аварии на трассе в Алтайском крае.

ДТП произошло в Зональном районе, на 322 км ФАД Р-256. Столкнулись два легковых автомобиля, КАМАЗ и микроавтобус.

В результате пострадали 10 человек, в том числе 5 детей (их доставили для осмотра в медучреждение).

Спасатели провели деблокировку пострадавших. Психолог МЧС работает с пострадавшими и родственниками. Дорога не перекрыта, движение осуществляется.

По данным краевой прокуратуры, двое человек погибло. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. На место происшествия выехал территориальный прокурор.

Взято отсюда

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