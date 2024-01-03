В МЧС рассказали, как безопасно кататься на «ватрушках»

Катание на надувных санях или «ватрушках» — любимая зимняя забава. И, к сожалению, самая опасная: тюбинги развивают приличную скорость, становятся неуправляемыми, пружинят на трамплинах, что приводит к травмам спины и шеи.

По словам главного специалиста отдела организации подготовки и пожарно-спасательного спорта управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Алтайскому краю Вячеслава Вебера, прежде всего, выбирать тюбинг надо в соответствии со своей весовой категорией.

Кататься на них можно только на специально подготовленных трассах. Горки должны быть без трамплинов, иначе при приземлении можно получить серьезные травмы спины и шеи, ведь ватрушка сильно пружинит.

Рекомендуется кататься на склонах с уклоном не больше 20 градусов и с достаточным местом для торможения.

«Перед спуском с горки проверьте, чтобы на пути не было других катающихся, соблюдайте дистанцию, — рекомендует Вячеслав. — «Ватрушки» способны развивать большую скорость, закручиваясь вокруг своей оси во время спуска. Они абсолютно не управляемы и не оборудованы тормозным устройством».

В процессе спуска надо держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. А также не кататься «паровозиком», вдвоем или даже втроем на одном «бублике», так как можно из него вылететь.

И что еще более серьезно, не привязывайте «надувные санки» к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям. Еще читают

Взято отсюда.

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