В Международный день врача. Красивые поздравления медикам в стихах и прозе

Врач Фото: unsplash.com

В первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day). В 2023 году День врача – 2 октября

Международный день врача отмечается 2 октября. В праздник солидарности медиков разных стран “Толк” приготовил подборку красивых поздравлений врачам в стихах, прозе и смс.

Поздравления с Днем врача в стихах

С Международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,

Служить профессии своей

Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Быть предначертано судьбой.

Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,

Тепло дарить всем пациентам

Желаю вам душевно я.

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,

А в делах — успеха.

Всегда быть оптимистом,

Обаянья, смеха,

Крепчайшего здоровья!

Радости, любви!

Удачи, пусть цветными будут сны!

Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни всё отлично —

Как на работе, так и в личном!

Операция. Врачи Фото: unsplash.com

Поздравления в День врача в прозе

Быть доктором — это призвание. Потому я желаю тебе всегда честно исполнять свой долг и дарить людям здоровье. Пускай твои пациенты будут благодарны тебе за отличное лечение, а карьера доктора идет только вверх. Развивайся, достигай новых целей и никогда не останавливайся на достигнутом. Пускай удача всегда шагает следом за тобой, а жизнь преподносит лишь приятные сюрпризы!

Профессия врача — одна из самых благородных на земле, а ваш труд — крайне важен и необходим для каждого из нас. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм! Вы помогаете сохранить самое главное для человека — его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы и оптимистичны! Пусть вашу жизнь наполнят доброта, теплота и гармония. Долгих лет жизни, и храни вас Господь!

В Международный день врача будьте, прежде всего, здоровы, улыбчивы, счастливы. Вы помогаете сохранить или восстановить самое главное — здоровье человека. Труд врача достоин почтения и уважения. Искренне желаем благополучия, достойной оплаты труда, высоких достижений на профессиональном поприще, здоровых улыбчивых пациентов.

Врач. Доктор. Лечение Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем врача 2023 в смс

Поздравляю с международным Днём врача. Вы спасаете самое ценное — жизнь людей. Пусть судьба вас щедро отблагодарит за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья и личного счастья!

Врач — это не работа, а призвание помогать людям, Вы прекрасно с этим справляетесь, дай Бог Вам здоровья, много сил, бесконечной энергии и выдержки, с праздником!

С праздником, с Международным днём врача! Спасибо за ваш нелёгкий и самоотверженный труд, за ваш профессионализм, за то, что продлеваете людям их жизненный путь!

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