В Международный день врача. Красивые поздравления медикам в стихах и прозе
Врач Фото: unsplash.com
В первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day). В 2023 году День врача – 2 октября
Международный день врача отмечается 2 октября. В праздник солидарности медиков разных стран “Толк” приготовил подборку красивых поздравлений врачам в стихах, прозе и смс.
Поздравления с Днем врача в стихах
С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.
Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Быть предначертано судьбой.
Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.
Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах — успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаянья, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни всё отлично —
Как на работе, так и в личном!
Операция. Врачи Фото: unsplash.com
Поздравления в День врача в прозе
Быть доктором — это призвание. Потому я желаю тебе всегда честно исполнять свой долг и дарить людям здоровье. Пускай твои пациенты будут благодарны тебе за отличное лечение, а карьера доктора идет только вверх. Развивайся, достигай новых целей и никогда не останавливайся на достигнутом. Пускай удача всегда шагает следом за тобой, а жизнь преподносит лишь приятные сюрпризы!
Профессия врача — одна из самых благородных на земле, а ваш труд — крайне важен и необходим для каждого из нас. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм! Вы помогаете сохранить самое главное для человека — его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы и оптимистичны! Пусть вашу жизнь наполнят доброта, теплота и гармония. Долгих лет жизни, и храни вас Господь!
В Международный день врача будьте, прежде всего, здоровы, улыбчивы, счастливы. Вы помогаете сохранить или восстановить самое главное — здоровье человека. Труд врача достоин почтения и уважения. Искренне желаем благополучия, достойной оплаты труда, высоких достижений на профессиональном поприще, здоровых улыбчивых пациентов.
Врач. Доктор. Лечение Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем врача 2023 в смс
Поздравляю с международным Днём врача. Вы спасаете самое ценное — жизнь людей. Пусть судьба вас щедро отблагодарит за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья и личного счастья!
Врач — это не работа, а призвание помогать людям, Вы прекрасно с этим справляетесь, дай Бог Вам здоровья, много сил, бесконечной энергии и выдержки, с праздником!
С праздником, с Международным днём врача! Спасибо за ваш нелёгкий и самоотверженный труд, за ваш профессионализм, за то, что продлеваете людям их жизненный путь!
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