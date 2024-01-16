Дом по улице Партизанской, 70б Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Всего в доме расположено 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Все квартиры находятся в частной собственности. При этом аварийным и подлежащим сносу дом не признан

В барнаульском доме на улице Партизанской, 70б дополнительно обследуют несущие конструкции. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором обсудили вопросы технического состояния здания, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заседание комиссии прошло утром 16 января, его провел первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров. В нем приняли участие заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, администрации Центрального района, управления ГО ЧС по городу Барнаулу и полиции.

По словам первого заместителя главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Юрия Сарайкина, дом №70б по улице Партизанской – 1957 года постройки, двухэтажный, двухподъездный.

Напомним, что 15 января в администрацию Центрального района Барнаула поступила информация об образовании трещин в строительных конструкциях жилой двухэтажки.

К этому моменту специалисты экспертной организацией “Спецсервис” провели оценку состояния строительных конструкций дома. По ее результатам принято решение о необходимости ограничить доступ в здание, так как существует реальная угроза жизни и здоровью жильцов.

Сейчас по адресу: улица Партизанская, 70б введен режим повышенной готовности. Сформирована и работает оперативная группа, ведется информирование жителей о необходимости отселения. На базе школы №1 развернут пункт временного размещения.

Дом по улице Партизанской, 70б Фото: Виталий Барабаш/”Толк”

Как сообщил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Никулин, для обеспечения жизни и здоровья граждан, которые проживали в доме, планируется незамедлительно привлечь специализированную организацию, которая проведет обследование элементов ограждающих и несущих конструкций дома и выдаст техническое заключение о возможном выявлении признаков аварийности дома.

В случае выявления таких признаков будет поставлен вопрос признания двухэтажки аварийной и подлежащей сносу либо о ее реконструкции. Его рассмотрит межведомственная комиссия для оценки жилых помещений. Также будет организовано расселение дома в рамках муниципальной программы “Барнаул – комфортный город” на 2015–2030 годы”.

В ходе заседания начальник городского управления ГОЧС Владимир Драчев добавил, что специалистами управления совместно с представителями полиции продолжается обход жильцов с целью информирования о необходимости покинуть жилые помещения для обеспечения безопасности.

Андрей Федоров подчеркнул, что главное сегодня – это обеспечить безопасность жильцов дома. Для этого нужно провести работы по отселению жителей, оставшихся в доме и ограничить доступ на объект.

“После получения заключения о техническом состоянии дома будет принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ или принятии мер для сноса дома и получения жильцами выплат в соответствии с законодательством”, – отметил он.

Андрей Федоров поручил администрации Центрального района и профильным комитетам детально проработать и применить весь комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности жильцов дома по адресу: Партизанская, 70б.

Также администрация Центрального района совместно с профильными комитетами и службами разработает график посещения дома, чтобы жильцы могли взять необходимые личные вещи в присутствии спасателей, полиции, обеспечивающих безопасность.

Ситуация находится на контроле в администрациях города и района.

Взято отсюда