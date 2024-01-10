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В мэрии Барнаула проконтролируют очистку города от снега и сосулек

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В мэрии Барнаула проконтролируют очистку города от снега и сосулек

Зима. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Некоторые барнаульские дворы за новогодние каникулы завалило снегом, который никто не убирал, а крыши заросли сосульками

В Барнауле с 9 января специалисты городского комитета ЖКХ выезжают для осмотра дворов и крыш домов на наличие завалов снега, наледи и сосулек, рассказали в мэрии.

В пресс-службе подчеркнули, что администрации районов уведомлялись о необходимости ежедневно во время новогодних каникул очищать крыши и придомовые территории, а также посыпать особо обледенелые и накатанные участки песком, ограждать места потенциального схода наледи сигнальными лентами.

По сведениям на 9 января, от снежных навесов и наледи очистили 373 кровли и более 1,6 тысячи дворов. Ежедневно, по данным администрации, трудились более тысячи дворников и от 15 до 50 единиц техники.

С 9 января специалисты комитета осуществляют выезды для осмотра придомовых территорий, кровель многоквартирных домов на наличие наледи, сосулек и скопления снега. Если находятся недочеты, управляющим организациям напоминают об их обязанностях.

Если УК бездействует, барнаульцы могут позвонить дежурному администрации района по месту жительства (круглосуточно):

  • Железнодорожный район – 62-56-95,
  • Индустриальный район – 47-51-83,
  • Ленинский район – 54-44-49,
  • Октябрьский район – 24-74-98,
  • Центральный район – 63-08-25,
  • комитет ЖКХ Барнаула – 37-05-07, 57-05-29.

Ранее “Толк” показывал, с каким сосульками и сугробами Барнаул встретил новый год.

Взято отсюда

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