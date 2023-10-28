28.10.2023

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В мэрии рассказали, как в Барнауле подготовились к дождям и снегопадам на выходных

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На случай непогоды обслуживанием улиц займутся десятки спецмашин

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле на выходных 28 и 29 октября при ухудшении погоды на улицах будут работать оперативные бригады “Автодорстроя”, сообщили в мэрии.

“В субботу запланировано к выходу 76 единиц спецтехники, в воскресенье – 68 единиц”, – отметили в пресс-службе.

В случае дождей и снегопадов дорожники будут прометать дороги и тротуары, а также при необходимости обработают скользкие участки противогололедными средствами. 

По прогнозу, днем 28 октября в Барнауле ожидается около нуля градусов, без осадков. 29-го будет чуть теплее – до +2 градусов. Преимущественно без осадков.

новости Алтайский

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