В мэрии рассказали, как в Барнауле подготовились к дождям и снегопадам на выходных
На случай непогоды обслуживанием улиц займутся десятки спецмашин
Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле на выходных 28 и 29 октября при ухудшении погоды на улицах будут работать оперативные бригады “Автодорстроя”, сообщили в мэрии.
“В субботу запланировано к выходу 76 единиц спецтехники, в воскресенье – 68 единиц”, – отметили в пресс-службе.
В случае дождей и снегопадов дорожники будут прометать дороги и тротуары, а также при необходимости обработают скользкие участки противогололедными средствами.
По прогнозу, днем 28 октября в Барнауле ожидается около нуля градусов, без осадков. 29-го будет чуть теплее – до +2 градусов. Преимущественно без осадков.
новости Алтайский
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