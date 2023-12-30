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В мессенджерах гуляет фейк о 23 погибших на СВО жителях Алтая

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В мессенджерах гуляет фейк о 23 погибших на СВО жителях Алтая

Военный на СВО Фото: кадр видео t.me/khorokhordin

Жители региона пересылают друг другу сообщение о том, что в зоне спецоперации погибли более 20 их земляков. В военкомате прокомментировали эти данные

В Республике Алтай опровергли информацию о 23 погибших участниках СВО из региона, сообщает “Республика Алтай в Telegram”.

В местном военкомате пояснили, что информация, которую распространяют в мессенджерах жители региона, является недостоверной.

“В республику доставят тела четырёх наших земляков, погибших в зоне спецоперации. Информация о 23 погибших военнослужащих из Республики Алтай является ложной. Просим жителей доверять официальным источникам. Искренне соболезнуем родным и близким погибших”, – сообщает Военкомат Республики Алтай.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Республики Алтай Виталий Тайтаков с позывным Алтай. У погибшего остались жена и двое детей.

Взято отсюда

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