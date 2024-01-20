Мужчина. Защитник. Солдат Фото: Unsplash.com

Правоохранительные органы Республики Алтай уже занялись расследованием дела о распространении недостоверной информации

В мессенджерах распространяют информацию о том, что якобы в Ростове находятся тела 260 погибших военнослужащих из Республики Алтай. При этом их число, судя по информации из сообщения, значительно увеличится из-за недавнего штурма, сообщает “Алтай: главные новости”.

В военкомате региона заявили, что данная информация не соответствует действительности. Расследованием дела о распространении этого фейка сейчас занимаются правоохранительные органы.

“По предварительной информации, первоисточником фейка являются иностранные агенты, которые вбрасывают недостоверную информацию для расшатывания обстановки”, – говорится в сообщении военного комиссариата.

Напомним, распространение недостоверной информации подобного рода наказывается штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, либо исправительными работами до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Республики Алтай Виталий Тайтаков с позывным Алтай. У погибшего остались жена и двое детей.

Взято отсюда