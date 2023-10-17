Маски Фото: pixabay.com

Картинка гуляет по чатам в WhatsApp. Часто сообщение присылают с припиской, что бумага висит на зданиях МФЦ. Это делают якобы для большей достоверности

В Сети начали распространять картинку с сообщением о том, что неизвестные якобы ходят по домам и раздают отравленные маски, сообщает tagilcity.

“Ходят “волонтеры”… от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас примерить маску. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием”, – написано в сообщении.

Далее, по словам автора фейка, человек отключается, а преступники пользуются этим, чтобы ограбить квартиру.

На самом же деле это полностью выдуманная история. В России не зафиксировали ни одного преступления, которое было бы совершено таким образом. Это сообщение периодически появляется в соцсетях, а потом его опровергают.

Ранее в полиции развенчали фейк о заманивании жертвы с помощью ребенка в Барнауле. В ведомстве отметили, что данная тема периодически всплывает в разных регионах еще с 2015 года. Такие сообщения неоднократно опровергали.

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