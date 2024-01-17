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В мессенджере WhatsApp в России произошел массовый сбой

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В мессенджере WhatsApp в России произошел массовый сбой

Уже поступило более 1,3 тыс. обращений от пользователей в связи со сбоем

Пользователи WhatsApp в России жалуются на работу мессенджера. Уже поступило более 1,3 тыс. обращений в связи со сбоем в приложении, пишет “Коммерсант” со ссылкой на данные портала “Сбой.рф”.

Наибольшее количество сообщений о неполадках приходит от жители Башкирии (53%). Также жалобы поступают из Татарстана (15%), Москвы (14%), Самарской (10%) и Нижегородской (2%) областей.

Причины неполадок пока неизвестны, компания никаких официальных заявлений не делала.

Вчера, 16 января, также были зафиксированы сбои в работе социальной сети “ВКонтакте”.

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Взято отсюда

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