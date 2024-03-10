В Михайловском районе отремонтировали больницу за 35 миллионов рублей

В поселке Малиновое Озеро Михайловского района завершился капитальный ремонт здания участковой.

На капитальный ремонт здания из краевого бюджета было выделено 35 миллионов рублей. Дополнительно на закупку мебели и другие работы направлено еще около 3 млн. рублей, уточнили в Минздраве Алтайского края.

На эти деньги отремонтировали фасад здания, заменили дверные блоки, провели капитальный ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, выполнены отделочные работы. Полностью отремонтированы взрослая и детская поликлиники, которые имеют отдельные входы, помимо этого капремонт проведен в кабинетах приема врачей, дневном стационаре, физиокабинете, кабинете массажа, процедурном и перевязочном кабинетах.

За Малиновоозерской участковой больницей закреплено 2656 человек. Всего в крае в настоящее время 137 медорганизаций, в структуре которых более 800 ФАПов и почти 200 сельских врачебных амбулаторий и участковых больниц.

За последние 5 лет в регионе отремонтировано более 130 медицинских объектов, построено 90 объектов, среди которых ФАПы, врачебные амбулатории и поликлиники.

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