Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Михайловском районе появились новые медицинские кадры

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Михайловском районе появились новые медицинские кадры

Девять новых специалистов – выпускники краевой целевой программы обучения, участники программы «Земский доктор».

Нового рентгенолога центральной больницы в селе Михайловское все уже знают. Здесь Денис Бершадский вырос. В этой же больнице принимала пациентов его мама, акушер-гинеколог. У специалиста два профиля. По совместительству он работает терапевтом. На малую родину Денис вернулся не один, а с женой Дарией, с которой он познакомился в университете. Она – терапевт в стационарном отделении. В перерывах между приемами консультируется с мужем. Дария из Благовещенского района – жизнь вдали от города для нее не в новинку. Новые специалисты ведут прием не только в селе Михайловское. Алина Штоколова – участковый терапевт соседней Малиновоозерской больницы. Также она выезжает в Ракитовскую амбулаторию. Иногда ведёт приёмы и в райцентре. Пациентов много, и доверие каждого нужно завоевать. В последнее время из больницы ушло много врачей – пенсия, переезды. Девять новых специалистов восполнили дефицит. Ждали их здесь давно. Это выпускники целевой программы обучения, участники программы «Земский доктор». Двери больницы по прежнему открыты – району не хватает кардиолога и эндокринолога.

Александр Киссер (Михайловский район)

Взято отсюда.

новости алтая , лента новостей горного алтая и республики ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

 Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix