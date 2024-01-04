В Михайловском районе появились новые медицинские кадры

Девять новых специалистов – выпускники краевой целевой программы обучения, участники программы «Земский доктор».

Нового рентгенолога центральной больницы в селе Михайловское все уже знают. Здесь Денис Бершадский вырос. В этой же больнице принимала пациентов его мама, акушер-гинеколог. У специалиста два профиля. По совместительству он работает терапевтом. На малую родину Денис вернулся не один, а с женой Дарией, с которой он познакомился в университете. Она – терапевт в стационарном отделении. В перерывах между приемами консультируется с мужем. Дария из Благовещенского района – жизнь вдали от города для нее не в новинку. Новые специалисты ведут прием не только в селе Михайловское. Алина Штоколова – участковый терапевт соседней Малиновоозерской больницы. Также она выезжает в Ракитовскую амбулаторию. Иногда ведёт приёмы и в райцентре. Пациентов много, и доверие каждого нужно завоевать. В последнее время из больницы ушло много врачей – пенсия, переезды. Девять новых специалистов восполнили дефицит. Ждали их здесь давно. Это выпускники целевой программы обучения, участники программы «Земский доктор». Двери больницы по прежнему открыты – району не хватает кардиолога и эндокринолога.

Александр Киссер (Михайловский район)

Взято отсюда.

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