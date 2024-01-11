Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Михайловскую ЦРБ закупили новое оборудование

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Михайловскую ЦРБ закупили новое оборудование

В Алтайском крае продолжается укрепление материально-технической базы Михайловской ЦРБ.

В 2023 году работа велась сразу по нескольким направлениям. Так, в марте была открыта новая сельская врачебная амбулатория в селе Ракиты, на строительство которой из федерального бюджета было выделено 38 миллионов рублей.

В декабре введен в эксплуатацию цифровой рентгенологический аппарат стоимостью 16,45 миллиона рублей.

А в конце года в реанимационное отделение поступил новый современный аппарат искусственной вентиляции легких и монитор «Тритон» для отслеживания показателей жизненно важных функций. Это оборудование стоимостью более 2,5 миллионов рублей позволит ещё более качественно оказывать медицинскую помощь реанимационным больным.

Также автопарк Михайловской ЦРБ пополнился автомобилем скорой медицинской помощи стоимостью 2,9 млн. рублей и автомобилем неотложной помощи стоимостью 1,3 млн. рублей.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Новости Барнаул

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Образование

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Образование

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Происшествия

Из-за непогоды перестали работать некоторые светофоры в Барнауле

11.01.2024

 Происшествия

Фуру сдуло ветром в кювет в Алтайском крае

11.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину

11.01.2024

 Происшествия

Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

11.01.2024

 Происшествия

Более сотни домов в Сибири остались без отопления: по дорогам растеклась горячая вода

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix