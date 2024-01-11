В Михайловскую ЦРБ закупили новое оборудование

В Алтайском крае продолжается укрепление материально-технической базы Михайловской ЦРБ.

В 2023 году работа велась сразу по нескольким направлениям. Так, в марте была открыта новая сельская врачебная амбулатория в селе Ракиты, на строительство которой из федерального бюджета было выделено 38 миллионов рублей.

В декабре введен в эксплуатацию цифровой рентгенологический аппарат стоимостью 16,45 миллиона рублей.

А в конце года в реанимационное отделение поступил новый современный аппарат искусственной вентиляции легких и монитор «Тритон» для отслеживания показателей жизненно важных функций. Это оборудование стоимостью более 2,5 миллионов рублей позволит ещё более качественно оказывать медицинскую помощь реанимационным больным.

Также автопарк Михайловской ЦРБ пополнился автомобилем скорой медицинской помощи стоимостью 2,9 млн. рублей и автомобилем неотложной помощи стоимостью 1,3 млн. рублей.

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