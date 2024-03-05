Сегодня, 5 марта, в микрорайоне Затон прошло масштабное командно-штабное учение по отработке вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. В мероприятии принял участие Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко, начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров, заместитель главы администрации города Сергей Татьянин.

В полевых условиях прошло выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, смотр техники и личного состава.

В ходе тренировки спасателями продемонстрированы работы по спасению и эвакуации людей, оказавшихся на подтопленных территориях с применением специальной техники и оборудования.

В рамках учений было проверено соблюдение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, определено состояние готовности органов к выполнению возложенных на них задач, а также предоставлена возможность на практике отработать мероприятия по организации защиты населения и территории во время весеннего паводка.

В городе Барнауле уже уточнен перечень мест возможного подтопления на территории города. Талыми водами могут быть подтоплены в низменных местах 46 участков дорог, 449 домов (25 многоквартирных, 384 частных, 40 садовых), 6 социальных объектов, расположенных по всем районам Барнаула. При подъеме воды в р.Оби выше критических уровней риску подтопления подвержены мкр.Затон Центрального района – 689 жилых домов, с населением 2084 человека и п.Ильича Октябрьского района – 404 частных жилых дома с населением 1083 чел.

На всех территориях, подверженных подтоплению талыми и паводковыми водами, проводится подворовый обход с целью уточнения категорий жителей, сельскохозяйственных животных и выдачей памяток по действиям в период паводка.

Начальник управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимир Драчев представил группировку сил города, предназначенную для реагирования в паводкоопасный период.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказания помощи населению города Барнаула при подтоплении в весенне-летний период создана группировка сил и средств, включающая 1343 человека личного состава, 220 единиц автомобильной техники, 142 единицы специальной техники, 49 единиц инженерной техники, 121 единица водооткачивающей техники, 45 плавательных средств.

В городе подготовлены 35 пунктов временного размещения пострадавшего населения (далее – ПВР) общей вместимостью 6594 человека. Из их числа для размещения населения, пострадавшего при паводке, подготовлено 6 ПВР на 700 мест, расположенных в Центральном и Октябрьском районах города. Заключены соглашения, необходимые для обеспечения эвакуации пострадавшего населения и решения вопросов жизнеобеспечения.

6 марта в городе запланирована проверка региональной и местной систем оповещения населения. Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех районах города, в том числе на подтопляемых территориях.

Взято отсюда