Армия России Фото: vk.com/mil

Украинская ДРГ высадилась на расстоянии в 1 км от российской границы. При попытке продвинуться вглубь приграничного села их заметили российские военные

В Минобороны рассказали, как российские военные совместно с ФСБ сорвали попытку диверсантов ВСУ прорваться на территорию РФ. Атаку отбили в районе приграничного села Козинка 14 марта, сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Украинская ДРГ вместе с иностранными наемниками на двух вертолетах Ми-8 высадились возле российской границы около 16.30. После этого бойцы ВСУ скрытно выдвинулись в направлении Козинки, где зашли в несколько домов на окраине села.

Когда ДРГ попыталась продвинуться вглубь Козинки, их обнаружили российские военные. По противнику ударили огнем артиллерии, армейской авиацией и авиационными бомбами. Боевики ВСУ с большими потерями начали отступление на территорию Украины, по пути попытавшись закрепиться в одном из домов села. Там российские бойцы заблокировали диверсантов. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, были уничтожены на минном поле.

“Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины”, – привели данные в Минобороны.

Кроме того, РСЗО “Торнадо” ликвидировало группу бойцов ВСУ, которые выдвинулись для эвакуации раненых и убитых диверсантов. Потери составили более 50 человек.

Сейчас контроль над селом Козинка восстановлен.

Напомним, в четверг, 14 марта, Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ сразу с нескольких направлений. Известно об атаке беспилотников, обстреле артиллерии и попытке диверсии. Жители села Козинка были эвакуированы из-за серьезных разрушений.

Взято отсюда