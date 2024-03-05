Армия России Фото: vk.com/mil

В Минобороны отметили, что одну из ключевых ролей в обеспечении безопасности играют Воздушно-космические силы. Это требует оснащения российских ВКС новыми и модернизированными комплексами

Минобороны России озвучило возможные сценарии нападения на страну. Против РФ могут развернуть как наземную, так и воздушно-морскую операцию, однако важную роль будут играть российские ВКС, сообщает РИА Новости, ссылаясь на журнал “Военная мысль”.

В публикации отмечается, что иностранные специалисты рассматривают создание “объединенных оперативных формирований”. Такие воинские формирования смогут быстро нанести комплексное поражение структуре противника во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной.

Наиболее ожидаемыми являются воздушно-наземные операции. Они будут состоять из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

По мнению авторов публикации, до начала активной фазы операции оперативные формирования противника будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия. В целях разведки будут проводиться полеты самолетов и БПЛА вблизи границ, а также полеты стратегических бомбардировщиков. Также возможно проведение учений с участием авианесущих группировок и кораблей – носителей крылатых ракет.

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