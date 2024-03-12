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В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ

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По данным ведомства, диверсанты двигались в нескольких направлениях

12 марта 2024, 16:5626Написать комментарий

В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ

Ночью 12 марта, около 3 часов утра мск, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию России. Об этом заявили в Минобороны РФ, отметив, что украинские ДРГ двигались в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино Белгородской области.

— Украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации, — заявили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что все атаки ВСУ успешно отражены, нарушений государственной границы России не допущено.

Также в Минобороны заявили, что с 08:00 до 08:25 мск украинские ДРГ попытались прорваться на территорию России в Курской области. После четырех неудачных попыток атаки диверсанты были отброшены.

Попытки прорваться на территорию России произошли после массовой атаки российских регионов. Мы следим за всем происходящим сегодня в нашей онлайн-трансляции.

Взято Источник
12.03.2024

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