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В Минобре показали фото, из-за которых пожаловались на новосибирскую учительницу

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Таких снимков при этом на странице девушки не было

В Минобре показали фото, из-за которых пожаловались на новосибирскую учительницу

Фото: Минобр Новосибирской области

Министерство образования Новосибирской области показало фото, из-за которых пожаловались на беременную 25-летнюю учительницу одного из райцентров.

Изначально по интернету разошлись свадебные фото, где девушка стоит с мужем на фоне храма. Педагог впоследствии их удалила, а теперь в ведомстве заявили, что речь идет о других снимках, на которых она целуется с мужем и чмокает в щечку подругу.

В разговоре с “КП-Новосибирск” учительница рассказала, что изначально удалила именно фото со свадьбы, поскольку других в соцсетях у нее не было. А те снимки, которые позднее опубликовал Минобр, были сделаны в 19 лет.

“Их на странице у меня уже лет пять как нет, – рассказала педагог.

Депутат Барабинского района Константин Терещенко заступился за учительницу и заявил, автором жалобы может быть человек, с которым девушка общалась ранее. Он намерен пожаловаться в Минобр и СК, чтобы установили анонима.

Как сообщает Mash, прокуратура Новосибирской области проверит местного министра образования на превышение должностных полномочий после этого случая. 

горняк

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