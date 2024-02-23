В Минобре показали фото, из-за которых пожаловались на новосибирскую учительницу

Таких снимков при этом на странице девушки не было

Фото: Минобр Новосибирской области

Министерство образования Новосибирской области показало фото, из-за которых пожаловались на беременную 25-летнюю учительницу одного из райцентров.

Изначально по интернету разошлись свадебные фото, где девушка стоит с мужем на фоне храма. Педагог впоследствии их удалила, а теперь в ведомстве заявили, что речь идет о других снимках, на которых она целуется с мужем и чмокает в щечку подругу.

В разговоре с “КП-Новосибирск” учительница рассказала, что изначально удалила именно фото со свадьбы, поскольку других в соцсетях у нее не было. А те снимки, которые позднее опубликовал Минобр, были сделаны в 19 лет.

“Их на странице у меня уже лет пять как нет, – рассказала педагог.

Депутат Барабинского района Константин Терещенко заступился за учительницу и заявил, автором жалобы может быть человек, с которым девушка общалась ранее. Он намерен пожаловаться в Минобр и СК, чтобы установили анонима.

Как сообщает Mash, прокуратура Новосибирской области проверит местного министра образования на превышение должностных полномочий после этого случая.

горняк



Источник