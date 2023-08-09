В Минсельхозе рассказали, когда подешевеет мясо

Также в министерстве отметили, что дефицита продукции на российском рынке нет

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о том, когда на российском рынке снизятся цены на мясо. Его слова передают “Известия”.

По словам Патрушева, текущий рост цен на мясную продукцию связан с сезонным фактором. При этом, с учетом роста производства, стабилизации цен можно ожидать уже в конце августа – начале сентября.

Министр также подчеркнул, что дефицита продукции на российском рынке сейчас нет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросла цена на курицу и свинину.

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