В минсоцзащиты Алтайского края напомнили о выплатах участникам СВО и их семьям

В ведомстве напомнили, какие выплаты предоставляются участникам СВО и членам их семей в Алтайском крае

В министерстве социальной защиты Алтайского края напомнили о выплатах, которые предоставляются участникам СВО и членам их семей, а также об условиях о порядке их предоставления.

Выплаты участникам СВО

1

Выплата в размере 100 тысяч рублей предоставляется однократно.

На нее имеют право граждане, заключившие контракт с 1 марта 2023 года через пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряд) в Барнауле.

Условия и порядок предоставления выплаты: заявление и документы подает в ведомство пункт отбора на военную службу.

2

Выплата в размере 500 тысяч предоставляется однократно за каждое ранение.

На нее имеют право военнослужащие, получившие ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения СВО.

Условия и порядок предоставления выплаты: заявление и документы (паспорт, документы, подтверждающие ранение, реквизиты) подаются в управление соцзащиты населения по месту жительства.

Выплаты членам семей участников СВО

3

Выплата в размере 1 миллиона рублей предоставляется однократно.

На нее имеют право члены семей погибших (умерших) в ходе проведения СВО.

Условия и порядок предоставления выплаты: заявление и документы (паспорт, документы, подтверждающие родство, подтверждающие гибель (смерть) в ходе СВО, реквизиты) подаются в управление соцзащиты населения по месту жительства.

4

Выплата в размере 75 тысяч рублей предоставляется однократно.

На нее имеют право дети военнослужащих, погибших (умерших) в ходе СВО, поступившие в ВУЗы, СУЗы, находящиеся на территории Алтайского края.

Условия и порядок предоставления выплаты: заявление и документы (паспорт, документы, подтверждающие родство, подтверждающие гибель (смерть) в ходе СВО, справку с места учебы, реквизиты) подаются в управление соцзащиты населения по месту жительства.

5

Выплаты до 100 тысяч рублей предоставляются членам семей, подавшим заявки о подключении и подключившимся к природному газу после 20 апреля 2021 года, а также на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ участка.

Заявление подается в управление соцзащиты населения по месту жительства.

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Взято отсюда