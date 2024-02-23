реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В минсоцзащиты Алтайского края напомнили о выплатах участникам СВО и их семьям

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В минсоцзащиты Алтайского края напомнили о выплатах участникам СВО и их семьям

В ведомстве напомнили, какие выплаты предоставляются участникам СВО и членам их семей в Алтайском крае

В министерстве социальной защиты Алтайского края напомнили о выплатах, которые предоставляются участникам СВО и членам их семей, а также об условиях о порядке их предоставления.

Выплаты участникам СВО

1

Выплата в размере 100 тысяч рублей предоставляется однократно.

На нее имеют право граждане, заключившие контракт с 1 марта 2023 года через пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряд) в Барнауле.  

Условия и порядок предоставления выплаты: заявление и документы подает в ведомство пункт отбора на военную службу.

2

Выплата в размере 500 тысяч предоставляется однократно за каждое ранение.

На нее имеют право военнослужащие, получившие ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения СВО.

Условия и порядок предоставления выплаты: заявление и документы (паспорт, документы, подтверждающие ранение, реквизиты) подаются в управление соцзащиты населения по месту жительства.

Выплаты членам семей участников СВО

3

Выплата в размере 1 миллиона рублей предоставляется однократно.

На нее имеют право члены семей погибших (умерших) в ходе проведения СВО.

Условия и порядок предоставления выплаты: заявление и документы (паспорт, документы, подтверждающие родство, подтверждающие гибель (смерть) в ходе СВО, реквизиты) подаются в управление соцзащиты населения по месту жительства.

4

Выплата в размере 75 тысяч рублей предоставляется однократно.

На нее имеют право дети военнослужащих, погибших (умерших) в ходе СВО, поступившие в ВУЗы, СУЗы, находящиеся на территории Алтайского края.

Условия и порядок предоставления выплаты: заявление и документы (паспорт, документы, подтверждающие родство, подтверждающие гибель (смерть) в ходе СВО, справку с места учебы, реквизиты) подаются в управление соцзащиты населения по месту жительства.

5

Выплаты до 100 тысяч рублей предоставляются членам семей, подавшим заявки о подключении и подключившимся к природному газу после 20 апреля 2021 года, а также на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ участка.

Заявление подается в управление соцзащиты населения по месту жительства.

погода на сегодня , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Сосульки. Наледь. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк" Прошлой ночью по краю…

Узнать больше
Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Узнали у известного агрегатора, как сделать поездку комфортной для всех…

Узнать больше
Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Бесконечный труд приведет к серьезным проблемам Звездное небо ночью /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp