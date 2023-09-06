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В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство

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В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство

ГОРНЯК2201 mins

Некоторые атлеты при переходе в другое гражданство возмещают средства, затраченные на их подготовку

Фото: amic.ru

В Министерстве спорта РФ назвали общее число спортсменов, которые сменили гражданство. Как сообщает ТАСС, среди олимпийских видов спорта паспорт другой страны получили 55 спортсменов.

“Если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100”, – заявил замглавы ведомства Алексей Морозов. 

Заместитель министра добавил, что некоторые спортсмены при переходе в другое гражданство возмещают средства, затраченные на их подготовку.

Напомним, что в марте 2023 года МОК разрешил допускать к соревнованиям под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. При этом окончательное решение принимают спортивные федерации. Также МОК не допустил к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран. 

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