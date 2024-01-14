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В минтрансе Алтайского края назначили нового заместителя

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В минтрансе Алтайского края назначили нового заместителя

Фото: телеканал "Толк"

До этого в минтрансе было всегда два заместителя министра, теперь их стало три, но Дмитрий Коровин работает в качестве временно исполняющего обязанности

В министерстве транспорта Алтайского края назначили нового заместителя, который будет отвечать за дорожное хозяйство, отдел безопасности и организацию дорожного движения. Внимание на это обратил amic.ru .

Должность занял 33-летний Виктор Букатов. Он окончил АлтГТУ по специальности “Автомобильные дороги и аэродромы”. До нынешнего назначения также занимал должность заместителя начальника “Горно-Алтайавтодора” по капитальному строительству и ремонту.

Что касается других замов министра Антона Воронова, то Александр Мошкин возглавил отдел правовой работы и конкурсных процедур (до этого он отвечал за дорожную отрасль региона), а Дмитрий Коровин работает в статусе исполняющего обязанности замминистра. Он продолжает отвечать за развитие транспорта.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Вячеслава Киричука начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Взято отсюда.

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