10 автобусов уже полностью приняли, по оставшимся есть небольшие замечания к оборудованию

Новые автобусы поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

Министр транспорта Алтайского Антон Воронов заверил губернатора Виктора Томенко, что новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля, сообщают “Вести Алтай”.

Напомним, в прошлом году край для Барнаула закупил 41 автобус.

“10 единиц полностью принято. По 31 единице есть еще небольшие замечания к оборудованию, которое будет использоваться для оплаты. Думаю, что на текущей неделе мы с поставщиком и дилером эту процедуру постараемся завершить”, – отметил Воронов.

После этого, подчеркнул министр, Барнаулу оперативно передадут автобусы. Сейчас министерство уже “начинает контролировать и помогать коллегам методически в процессе запуска автобусов на линию”.

Ранее Томенко сообщил, что новые автобусы планируется запустить до конца весны.

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