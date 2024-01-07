В минздраве Алтайского края рассказали, как правильно помочь ребенку при ожоге

Специалисты отмечают, что правила оказания первой помощи зависят от типа ожога
В новогодние праздники участились случаи ожогов у детей, сообщил минздрав Алтайского края. В ведомстве также рассказали, как правильно оказать первую помощь ребенку, если он обжегся, и от чего лучше отказаться. Специалисты отметили, что правила оказания первой помощи зависят от типа ожога.
1
При термических ожогах следует:
- изолировать ребенка от источника тепла, осторожно освободить пострадавшую поверхность от одежды и аксессуаров;
- охладить пораженный участок под прохладной (не ледяной) проточной водой в течение 10-15 минут;
- накрыть обожженную область чистой гладкой тканью без ворса;
- использовать гидрогелевые салфетки — это хорошая альтернатива холодным компрессам;
- дать ребенку обезболивающий препарат для купирования болевого синдрома.
При средней и тяжелой степени ожогов либо при обширной площади поражения необходимо вызвать скорую помощь. До прибытия помощи нужно держать место ожога приподнятым.
2
В случае химического ожога нужно:
промыть пораженный участок большим количеством прохладной проточной воды и наложить сухую стерильную повязку. Если нет уверенности в составе средства, лучше обратиться за медицинской помощью.
3
При электротравмах необходимо:
первым делом отключить источник электричества и только потом прикасаться к ребенку. Нужно обернуть руки тканью или использовать перчатки, чтобы исключить воздействие тока. Если ребенок находится в сознании, следует охладить место ожога проточной водой и закрыть повязкой, а затем немедленно вызвать скорую помощь.
4
При солнечных ожогах следует:
использовать прохладные компрессы и увлажняющие средства без спирта. Если помимо ожога ребенок получил и солнечный удар, необходимо обратиться к врачу.
5
Что нельзя делать при ожогах
Поврежденную кожу необходимо защитить от дополнительной травматизации. Поэтому при любых ожогах следует соблюдать правила:
- не наносить на область ожога масла, жирные кремы и мази, сметану, кефир, соды и другие присыпки. Это препятствует естественной терморегуляции и может привести к развитию инфекционного процесса;
- не использовать лед и снег. Оптимальное средство для охлаждения — прохладная вода;
- не нужно обрабатывать пораженные места спиртом или спиртосодержащими антисептиками (йод, зеленка и т.д.), так как они раздражают кожу и усиливают болевой синдром;
- не нужно вскрывать самостоятельно образовавшиеся волдыри — можно занести инфекцию;
- ни в коем случае не отрывать одежду, если она прилипла к коже. В этом случае необходимо дождаться прибытия помощи.
6
Как избежать ожогов
Чтобы защитить своего ребенка от ожогов, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- не оставлять маленьких детей без присмотра;
- использовать специальные заглушки для розеток;
- убирать горячую еду и напитки из зоны досягаемости детей;
- готовить пищу на дальних конфорках, ручку сковородки располагать таким образом, чтобы ребенок не мог до нее дотянуться;
- обязательно проверять температуру воды перед купанием малыша;
- хранить в недоступном для детей месте спички, зажигалки и средства бытовой химии
- солнечные ванны принимать только в утренние часы, используя при этом крем с высоким фактором защиты.
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Взято отсюда