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В минздраве Алтайского края рассказали, как правильно помочь ребенку при ожоге

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В минздраве Алтайского края рассказали, как правильно помочь ребенку при ожоге

Специалисты отмечают, что правила оказания первой помощи зависят от типа ожога

В новогодние праздники участились случаи ожогов у детей, сообщил минздрав Алтайского края. В ведомстве также рассказали, как правильно оказать первую помощь ребенку, если он обжегся, и от чего лучше отказаться. Специалисты отметили, что правила оказания первой помощи зависят от типа ожога.

1

При термических ожогах следует:

  • изолировать ребенка от источника тепла, осторожно освободить пострадавшую поверхность от одежды и аксессуаров;
  • охладить пораженный участок под прохладной (не ледяной) проточной водой в течение 10-15 минут;
  • накрыть обожженную область чистой гладкой тканью без ворса;
  • использовать гидрогелевые салфетки — это хорошая альтернатива холодным компрессам;
  • дать ребенку обезболивающий препарат для купирования болевого синдрома. 

При средней и тяжелой степени ожогов либо при обширной площади поражения необходимо вызвать скорую помощь. До прибытия помощи нужно держать место ожога приподнятым. 

2

В случае химического ожога нужно:

промыть пораженный участок большим количеством прохладной проточной воды и наложить сухую стерильную повязку. Если нет уверенности в составе средства, лучше обратиться за медицинской помощью.

3

При электротравмах необходимо:

первым делом отключить источник электричества и только потом прикасаться к ребенку. Нужно обернуть руки тканью или использовать перчатки, чтобы исключить воздействие тока. Если ребенок находится в сознании, следует охладить место ожога проточной водой и закрыть повязкой, а затем немедленно вызвать скорую помощь.

4

При солнечных ожогах следует:

использовать прохладные компрессы и увлажняющие средства без спирта. Если помимо ожога ребенок получил и солнечный удар, необходимо обратиться к врачу.

5

Что нельзя делать при ожогах

Поврежденную кожу необходимо защитить от дополнительной травматизации. Поэтому при любых ожогах следует соблюдать правила:

  • не наносить на область ожога масла, жирные кремы и мази, сметану, кефир, соды и другие присыпки. Это препятствует естественной терморегуляции и может привести к развитию инфекционного процесса;
  • не использовать лед и снег. Оптимальное средство для охлаждения — прохладная вода;
  • не нужно обрабатывать пораженные места спиртом или спиртосодержащими антисептиками (йод, зеленка и т.д.), так как они раздражают кожу и усиливают болевой синдром;
  • не нужно вскрывать самостоятельно образовавшиеся волдыри — можно занести инфекцию;
  • ни в коем случае не отрывать одежду, если она прилипла к коже. В этом случае необходимо дождаться прибытия помощи. 

6

Как избежать ожогов

Чтобы защитить своего ребенка от ожогов, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • не оставлять маленьких детей без присмотра;
  • использовать специальные заглушки для розеток;
  • убирать горячую еду и напитки из зоны досягаемости детей;
  • готовить пищу на дальних конфорках, ручку сковородки располагать таким образом, чтобы ребенок не мог до нее дотянуться;
  • обязательно проверять температуру воды перед купанием малыша;
  • хранить в недоступном для детей месте спички, зажигалки и средства бытовой химии 
  • солнечные ванны принимать только в утренние часы, используя при этом крем с высоким фактором защиты.

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Взято отсюда

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